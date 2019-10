Literatur : Trier liest, lauscht und lacht

Trier. Trier wird zur Partyzone, zur Chormeile – oder zur Lesestube. Bei „Trier liest“ hat die City-Initiative zu verschiedenen Lesestationen geladen. Viele Einzelhändler haben sich beteiligt. Besucher erwartete Spannendes, Witziges und Nachdenkenswertes.

Bücher haben etwas Heimeliges. Umgeben von entzückenden Stapeln dicker neuerer und älterer Schmöker, entführt Theaterschauspieler Michael Hiller seine an diesem Morgen noch nicht allzu zahlreich erschienene Zuhörerschaft in eine einfache afrikanische Hütte, in der sich ein medizinisch bewanderter Missionar um einen Kranken bemüht. Mittels Bluttransfusion und Penicillin gelingt ihm das Werk: „Dein Zauber war gut!“

Es sind auch heute in Zeiten von Youtube, Netflix und Co. die guten alten Bücher, die am besten dazu geeignet sind, Jung und Alt in andere Welten, zu fernen Abenteuern und zu neuen Erkenntnissen zu geleiten – lassen sie doch der eigenen Fantasie immer viel Raum. Daher ist eine Veranstaltung wie „Trier liest“ schön und sinnvoll, um dem modernen Menschen den Wert des geschriebenen Wortes vor Augen zu führen. Dementsprechend hätte man sich noch mehr Zulauf zu den insgesamt 15 Lesestationen und -aktionen von Trierer Einrichtungen und Geschäften gewünscht. So sind in der Stadtbibliothek Palais Walderdorff ein halbes Dutzend Kinder dabei, konzentriert eigene Stofftaschen bunt zu bemalen. Zuvor konnten sie Geschichten der Erfolgsautorin Cornelia Funke erleben.