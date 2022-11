Teilweiser Rückzug : Trier-Land: Beigeordneter will nur noch Ratsmitglied sein

Edgar Schmitt. Foto: Privat

Zemmer Edgar Schmitt (SPD) hat seine Ämter als Beigeordneter der VG Trier-Land sowie des Fraktionsvorsitzenden niedergelegt. Einen Zusammenhang mit einen Brief an Bürgermeister Michael Holstein dementiert er nicht. Der wiederum kritisiert in einem Brief einzelne Ortsbürgermeister und Mandatsträger.