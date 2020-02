Welschbillig Beim 26. Männerballett-Festival des KV Welschbillg wackelte wieder die Halle. Und die Ehranger Rot-Weiß-Truppe erreichte den zweiten Turnierplatz hinter Titelverteidiger Noswendel.

Das Welschbilliger Männerballettfestival, an dessen Ende den Teilnehmergruppen Preise und Pokale winken, hat seit 26 Jahren einen guten Ruf unter den Karnevalisten. Geboten wird eine bunte Show mit rockiger Musik, Tanz und Akrobatik. Auch am Freitagabend ist die Welschbilliger Kultur- und Marktscheune wieder ausverkauft. 500 Besucher passen rein, und die sind da, als Moderator Metty Schmitz und Komoderatorin Anja May mit der Auslosung der Startfolge den Abend beginnen lassen. Allerdings ist der Saal schon gut „vorgeheizt“ nach dem Eingangsauftritt der bekannten Stimmungsband „Kamelle Kapelle“. Dann kann es losgehen, die Matadoren aus acht Orten stehen hinter den Kulissen schon in den Startlöchern. Doch zunächst „Bühne frei“ für das Männerballett des KV Welschbillig, das einen akrobatischen Zirkus mit Bärennummer und Kraftmensch präsentiert. Die Welschbilliger ereilt aber dasselbe Schicksal „as every year“: kein Heimvorteil, denn sie müssen trotz einer viel bejubelten Show mal wieder außer Konkurrenz antreten. Als erster Wettbewerber präsentiert die Truppe vom KV Knollkäpp Maring-Noviand wilde Szenen aus „Star Wars“. Die Punktrichterinnen und -richter werten die Darbietung schon im oberen Bereich. Doch bei der Auslosung der Startfolge hat wohl der Zufalls-Teufel zugeschlagen, denn auf Platz zwei startet der Geselligkeitsverein Beuren unter dem Titel „Space-Taxi“ ebenfalls mit Star-Wars-Figuren. Auch eine sehenswerte Nummer mit viel Akrobatik und guten Noten.