6. Trierer Bierfestival : In Olewig gibt’s Bier auch vor vier

Trier Beim sechsten Trierer Bierfestival können Besucher am Freitag und Samstag in Olewig mehr als 100 Sorten Craftbeer probieren.

Kein Bier vor vier? Nicht alles, was sich reimt, ist schön. Und wer auch immer diesen Spruch erfunden hat – es war lange vor dem Craftbeer-Trend, der sich seit einigen Jahren behauptet, und dem Trierer Bierfestival, das am Freitag um 16 Uhr und am Samstag um 15 Uhr beginnt.

Kreativ sind die Braukünstler nicht nur beim Brauen, sondern auch mit der Namensgebung ihrer Biere. So gibt es die „Flucht aus Bayern“ von Braugier (Berlin) oder den „Englishman in New York“ (hallo, Ohrwurm!) von Braustelle (Köln).

Dieses Jahr gehen 50 Cent des Eintritts an den karitativen Club 51, der damit Daniel Masutts Herzenswunsch erfüllen will, in Norwegen zu angeln. Daniel kommt aus Greimerath im Hochwald und leidet seit seiner Geburt an der sogenannten Schmetterlingskrankheit (der TV berichtete). Diese Krankheit wird so genannt, weil die Haut der Patienten so leicht verletzlich ist wie Schmetterlingsflügel und so immer neue schmerzhafte Wunden entstehen.