Jubiläum : Beim Karneval hat’s gefunkt

Trier Elisabeth und Erich Mombach haben vor 65 Jahren geheiratet.

Das Paar lernte sich 1954 beim Karneval kennen und schloss zwei Jahre später den Bund fürs Leben. Beiden lebten damals in Trier und kamen nach Pfalzel, weil sie bei der dortigen Genossenschaft eine Wohnung bekamen. Elisabeth Mombach erinnert sich: „Das war gar nicht so einfach damals. Ohne meinen Vater, der selbständiger Schuhmachermeister in Pfalzel war, hätten wir das nie geschafft.“ Der Zusammenhalt in der Familie spielte für das Ehepaar immer eine große Rolle. Das bezeugen auch die zahlreichen Fotos und liebevoll ausgesuchten Erinnerungsstücke in ihrem Wohnzimmer.