Nachhaltigkeit : Pfingsten ohne Strom und Handy

Trier 30 Kinder und Jugendliche verzichten ein Wochenende lang auf viele Annehmlichkeiten des Alltags – und freuen sich darauf! Geschafft hat das der Pfadfinder-Stamm Santa Cruz, der erstmals ein nachhaltiges Zeltlager anbietet.

Bei so viel Energie muss der organisatorische Teil des Treffens warten. Gruppen- und Stammesleiterin Nadine Kintscher schlägt erst einmal ein Bewegungsspiel vor. Die Jungpfadfinder (Jufis) sammeln Vorschläge und entscheiden sich demokratisch für ein Spiel Namens „Stock im Pot“. Rasch werden Äste aus dem Gebüsch gezerrt und die Kinder beginnen, über die Wiese zu flitzen. „Meist haben sie mehr Spaß an den Spielen, die sie selbst vorschlagen“, erklärt Nadine Kintscher. Die gemeinsame Gestaltung der Gruppenstunden von Kindern und Gruppenleitern gehöre zum Konzept der Pfadfinder. Ziel der pfadfinderischen Methode ist, dass die Kinder sich selbst und ihre Ideen in die Gruppe einbringen und mitbestimmen dürfen.

Hier muss die Gruppe kurzfristig umorganisieren. Denn das eingeplante Grundstück in Mertesdorf wurde kürzlich verkauft und steht nicht mehr für das Pfingstzeltlager zur Verfügung. Schnell musste ein neues Grundstück her. „Über Pfingsten so spontan einen Zeltplatz zu finden, war gar nicht so einfach“, erzählt der aus Saarburg stammende zweite Gruppenleiter Daniel Gehlen. Glücklicherweise habe sich dann doch noch eine Gelegenheit gefunden: Die Gruppe wird ihr Lager auf den Ehranger Rastplatz verlegen, eine idyllische Wiesenfläche an der Kyll, die seit 2010 ein Treffpunkt für Jung und Alt ist.