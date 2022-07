Radfahren : Rekordbeteiligung beim Trierer Stadtradeln

Trier Beim Stadtradeln 2022 verzeichnete Trier einen neuen Teilnehmerrekord: Vom 30. Mai bis 19. Juni legten 2008 Aktive in 135 Teams insgesamt 401.894 Kilometer mit dem Fahrrad zurück, im Durchschnitt also 200 Kilometer pro Kopf.

Am Mittwoch, 13. Juli, 17 Uhr, findet im Verwaltungsgebäude an der Römerbrücke in Trier-West die Abschlussveranstaltung mit Auszeichnungen der besten Einzelteilnehmer und Teams in den verschiedenen Kategorien statt.