Analyse : Bauen und Bildung: Das passt oft nicht

Das ist nicht die einzige Baustelle im Bereich Bildung: Im Juli 2022 demonstrieren Schüler für die Sanierung der Integrierten Gesamtschule auf dem Wolfsberg. Ob die Sanierung kommt, ist im Januar 2023 noch nicht klar. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Ein Thema wie das Anwohnerparken genießt offensichtlich in Trier in der Öffentlichkeit eine größere Aufmerksamkeit als das Thema Bildung. Das zeigen die Reaktionen. Gleichwohl setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass es im Zuständigkeitsbereich des Dezernats II (Soziales, Bildung, Jugend und Integration) der Stadtverwaltung viele Baustellen gibt. Sehr viele.

Die Technik macht es möglich. Inzwischen kann man nahezu in Echtzeit sehen, wie oft Artikel im Onlineangebot des Trierischen Volksfreunds gelesen werden. Normalerweise eher auf den hinteren Rängen landen dabei Texte, in denen es um Bildung geht. Es sei denn, es geht um Projekte wie die Egbert-Grundschule im Stadtteil Mitte/Gartenfeld. Doch das ist ein Reizthema, zu dem wohl jeder eine Meinung hat. Und bei dem es eigentlich gar nicht um die Schüler, sondern um kommunalpolitische Absprachen und Befindlichkeiten geht. Wenn hingegen die desolaten Lernverhältnisse von mehreren Hundert IGS-Schülern in Trier thematisiert werden, ist das Interesse vergleichsweise verhalten.

Diese unterschiedliche Resonanz ist vor allem einer Tatsache geschuldet. Es geht dabei um Betroffenheit: Wenn in der Grundschule Quint die Toiletten verdreckt sind, im Untergeschoss Stromkabel offen unter der Decke hängen oder es lange Zeit für den Sportunterricht von sieben Klassen dort nur einen kleinen Gymnastikraum gibt, dann ist das für Schüler, Eltern und Lehrer sicher eine Belastung. Wer keine Kinder hat oder wessen Kinder eine andere Einrichtung besuchen, wird wegen der Zustände in Quint wohl eher nicht auf die Barrikaden gehen. Wenn hingegen möglicherweise die Kosten für Anwohnerparkausweise von umgerechnet acht Cent pro Tag auf 25 Cent pro Tag steigen sollen, sind 4400 Fahrzeughalter in Trier betroffen. Entsprechend lautstark ist der Protest.

Wenn zu viel schief läuft

Zurück zum „Randthema“ Bildung. Die unendliche Geschichte rund um die jahrelange Sanierung der Gebäude der Gesamtschule auf dem Wolfsberg ist ein Paradebeispiel dafür, was alles schief laufen kann. Und dafür, dass diese unendliche Geschichte keinen als zu großen Widerhall in der Öffentlichkeit hat.

Dass es alles andere als gut läuft, hat wohl auch damit zu tun, dass innerhalb der Verwaltung teils widerstrebende Kräfte am Werk sind. Da ist auf der einen Seite das von Bürgermeisterin Elvira Garbes verantwortete Dezernat II (Soziales, Bildung, Jugend und Integration). Das ist unter anderem dafür zuständig, dass Bildungs- und Betreuungsangebote vorhanden sind und zeitgemäß ausgestattet werden. Auf der anderen Seite steht das derzeit noch vom Beigeordneten Andreas Ludwig verantwortete Dezernat IV (Planen, Bauen und Gestalten). Das hat unter anderem die Aufgabe, Schulen zu bauen oder zu sanieren. Und wenn es um genügend Betreuungsplätze in Kindertagesstätten geht, ist das Garbes-Dezernat vor allem darauf angewiesen, das die freien Träger mitarbeiten.

Nun könnte man glauben, dass es vor allem in der Zusammenarbeit mit den vielen freien Trägern knirscht. Doch offensichtlich hapert es wohl oft im Zusammenspiel zwischen den beiden städtischen Dezernaten. Denn das Ludwig-Dezernat schafft es nicht, alle Projektwünsche zu erfüllen. Deshalb hat das zuständige Amt die Reißleine gezogen und eine Liste erstellt. Darauf verzeichnet sind Vorhaben, die verschoben werden können. Bei der Liste spielt es keine Rolle, welche Folgen das beispielsweise für Schüler der Integrierten Gesamtschule oder für Grundschüler in Quint oder Trier-West hat. Frei nach dem Motto: Was man heute nicht umsetzen kann, dass muss man auch morgen nicht angehen.

Das ist natürlich ein unbefriedigender Zustand. Doch offensichtlich gelingt es weder der Kommunalpolitik noch der Bürgermeisterin, zeitnah Klarheit zu schaffen. Stattdessen sagt Dezernat IV, dass es die Arbeit nicht schafft. Gleichzeitig verweist Dezernat II darauf, dass IV liefern müsste. Das Ergebnis: Seit Monaten werden gleich mehrere Schulgemeinschaften im Unklaren darüber gelassen, wie es mit ihrem Lernort weitergeht. Zur Erinnerung: Bereits Mitte Mai 2022 leistete das Baudezernat den Offenbarungseid, dass die Sanierung der IGS in der geplanten Form wohl so nicht machbar ist. Sieben Monate später ist immer noch offen, wie es weitergehen soll. Kurze Zeit nach der Offenbarung zur Gesamtschule tauchte dann auch noch eine offensichtlich zuvor mit den Betroffenen nicht kommunizierte Liste von Projekten auf, die geschoben werden sollen. Darauf vertreten viele Projekte aus dem Bildungssektor.

Dezernat oft für Überraschungen gut

Es wäre jedoch zu einfach, die Probleme im Bildungsbereich allein auf unterschiedliche Ziele und Möglichkeiten zweier Dezernate zu schieben. Offensichtlich ist es so, dass das Dezernat II schon beinahe traditionell dafür anfällig ist, nicht immer glücklich und geschickt zu agieren. Dafür gibt es mehrere Beispiele: Es ist der 8. Dezember 2022. Der Stadtrat Trier stellt fest, dass die Existenz Trierer Horte trotz des geplanten Ausbaus weiterer Ganztagsschulen gewollt und gesichert ist. Nur wenige Tage später kündigt die Stadtverwaltung dem Verein Tina den Mietvertrag für die Räume, in denen der Heiligkreuzer Hort untergebracht ist. Damit ist der Betreuungseinrichtung erst einmal jedwede Geschäftsgrundlage entzogen.

Diese zeitliche Abfolge kann zwei Erklärungen haben. Die bei der Stadtratssitzung anwesende Elvira Garbes hat entweder zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass ihre Mitarbeiter die Kündigung vorbereiten. Das wäre fatal. Oder die Bürgermeisterin hat es gewusst und diese wichtige Information bewusst für sich behalten. Das wäre nicht weniger fatal.

Und auch sonst wirkt das Vorgehen des Dezernats nicht immer zielgerichtet. So wird der Schulentwicklungsplan für Trier nur wenige Stunden nach dessen Vorstellung in einer Ausschusssitzung geradezu in der Luft zerrissen. Es sei allenfalls eine Diskussionsgrundlage, was zuvor als großer Wurf präsentiert worden ist.

Die Standortdiskussion um die Porta-Nigra-Schule zeigt ebenfalls, dass Dezernat und Kommunalpolitik manchmal in unterschiedlichen Welten zu leben scheinen. Ein von der Verwaltung gefundenes und präsentiertes Ausweichquartier wird vom zuständigen Ausschuss abgelehnt. Stattdessen soll die Schule nach Heiligkreuz ziehen. Bisher heißt es für eine Übergangszeit. In ein Gebäude, das derzeit von der Trevererschule genutzt wird. Und das in solch einem Zustand ist, dass es eigentlich abgerissen werden soll. Oder doch nicht? Bedeutet die jüngst aus dem Hut gezauberte Verlagerung des Heiligkreuzer Horts ins Trevererschulgebäude, dass die Interimslösung zur Dauereinrichtung wird? Zumal das Baudezernat auch ohne eine umfassende Sanierung der Porta-Nigra-Schule in der Engelstraße bereits heute nicht weiß, wie das Pensum bewältigt werden kann.

Reibungspunkte lassen sich teilweise beheben

Eine Wunschlösung für alle Baustellen im Dezernat II gibt es nicht. Eine engere Verzahnung der Bereich Bau und Schulen würde jedoch viele Reibungspunkte beheben. Dem könnte auch relativ einfach Rechnung getragen werden. Bereits zwischen 2015 und 2018 gehörte das Amt für Schulen und Sport zum Baudezernat. Dieser Bereich war Angela Birk, Vorgängerin von Elivra Garbes, weggenommen worden. Verwaltung und Rat argumentierten damals, dass Birk wegen der großen Zahl an Flüchtlingen, die in Trier damals aufgenommen wurden, zu stark belastet sei. Tatsächlich war bei Birk einiges liegen geblieben, viele Schulen fühlten sich unzureichend betreut. Man kann den Eindruck gewinnen, dass es derzeit ähnlich ist. Der anstehende Wechsel an der Spitze des Baudezernats könnte nun die Möglichkeit bieten, die Zuständigkeiten zeitnah neu zu sortieren.