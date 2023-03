Neueröffnung in Trier Mit Streetwear die junge Zielgruppe locken: 54clothing eröffnet am Trierer Kornmarkt

So viel Unternehmergeist imponiert Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative Trier. „Ich begrüße diese Initiative sehr und finde es ganz toll, was Herr Conrad da macht. So ein neues Konzept an den Markt zu bringen, ist prima“, sagt er. „Das ist eine Bereicherung für unsere Stadt. Zudem ist das Geschäft Inhaber geführt, es führt also Traditionen weiter.“ Plant er denn, sich bei der Eröffnung blicken zu lassen? Das ist Ehrensache für den Geschäftsmann. „Wenn ich es schaffe, werde ich selbstverständlich kommen.“ Versprochen!