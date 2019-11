Soziales : „Bekond aktiv” macht bald die halbe Million voll

Bekond Der Verein unterstützt seit nunmehr 30 Jahren Hilfsprojekte in aller Welt. Zum Jubiläum wird gerockt.

Seit 30 Jahren engagiert sich der Verein Bekond aktiv für Entwicklungsprojekte. Insgesamt wurden seit der Gründung 1989 rund 450 000 Euro für Hilfsprojekte in aller Welt und verschiedene Projekte in Bekond und Umgebung gespendet. Die Mittel werden immer nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ eingesetzt, egal, ob es dabei um den Aufbau einer Trinkwasserversorgung, um die Verbesserung der Schulausbildung oder um gesunde Ernährung geht.

Das Spektrum reicht dabei von der reinen Katastrophenhilfe nach Erdbeben, Flut- oder Dürreereignissen über landwirtschaftliche Projekte bis hin zu Vorhaben zur Gesundheitsvorsorge und der Schul- und Ausbildung. Die Hilfsgelder wurden in Ländern wie Ecuador, Peru, Bolivien, Mexico, Haiti, Marokko, Burundi, Kenia, Ruanda, Äthiopien, Sudan, Sierra Leone, Pakistan, Indien, Nepal und den Fidschi-Inseln investiert. Aber auch in Italien (Erdbeben), England (Behindertenprojekt) und der Ukraine (Schulspeisung) wurde geholfen. Auch die Bekonder Jugend und viele Vereine aus dem Ort wurden unterstützt.

Legendären Ruf hatten die Bekonder Krumpernfeste, deren Erlös seit den 1980er Jahren in Kleinbauernprojekte in der Heimat der Kartoffel gespendet wurde. Aber auch nach dem letzten Krumpernfest (2010) blieb der Verein seinen Zielen treu. Die Aktivitäten verlagerten sich jedoch in andere Bereiche, die Spenden gingen weiterhin in Entwicklungshilfeprojekte in Südamerika, Afrika und Asien.