Ukraine-Hilfe : Bekond hilft der Ukraine und sammelt 7.000 Euro

Bekond Mit zwei Aktionen am vergangenen Wochenende setzt sich die Dorfgemeinschaft in Bekond für die humanitäre Unterstützung der Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ein. Durch die Aktionen des Hoflädchens, des Sportvereins Bekond und durch Spendeneingänge auf dem Konto des Vereins Bekond aktiv kamen die Spenden für die Welthungerhilfe und ihre Partnerorganisation „People in Need“ zusammen.

Diese Spenden werden zu humanitären Zwecken direkt im Kriegsgebiet eingesetzt um warme Mahlzeiten, Hygienekits und Nahrungsmitteln für Flüchtlinge und Bedürftige bereit zu stellen.

Das Hoflädchen Bekond hatte am Samstag, den 19. März zu einer Hilfsaktion für die Opfer des Angriffskrieges in der Ukraine eingeladen. Unterstützt wurde die Aktion von mehreren Winzern, vielen Kuchenbäckerinnen und einigen Helfern.

Die Welthungerhilfe darf sich über eine vierstellige Spendensumme freuen. Die Familie Portz aus dem Schloßgut hat die Spendensumme der Gäste auf 4.500 Euro aufgerundet.

Am Nachmittag des 20. März hat sich der Sportverein SV Vecunda Bekond mit einer zusätzlichen Aktion für die Ukrainehilfe der Welthungerhilfe eingesetzt. 510 Euro Eintrittsspenden kamen beim Heimspiel der 1. Mannschaft zusammen und zusätzlich 370 Euro Spenden durch die angebotenen Krumpernschniedchen mat Äpelschmier, die ebenfalls an die Welthungerhilfe gespendet werden. Der Verein Bekond aktiv e.V. wird die Spendensumme auf insgesamt 7.000 Euro aufstocken und umgehend an die Welthungerhilfe weiterleiten.

Außerdem unterstützen die Bekonder seit drei Wochen privat organisierte Hilfskonvois eines Bekonder Bürgers mit Medikamenten und Hygieneartikeln etc. aber auch Flüchtlinge aus der Ukraine, die bereits in Bekond eine vorübergehende Heimat gefunden haben.