Reformation : Trier im Jahre 1522: Als ein Ritter die Bischofsstadt belagert - und scheitert

Trier Er wollte der Stadt der „Pfaffen“ die Reformation näherbringen - mit Kriegern im Schlepptau: Vor 500 Jahren zog Ritter Franz von Sickingen gegen den Trierer Bischof zu Felde und belagerte Trier. Sein Vorhaben scheiterte. Was blieb? Ein zerstörtes Kloster - und ein neuer Name für einen Hügel.

Beim Annähern der ritterlichen Truppen von Pellingen her am 8. September ließ der Trierer Kurfürst Richard von Greiffenklau die außerhalb der Stadtmauer gelegenen Siedlungen Zurlauben, Maar, St. Barbara, das Kartäuserkloster sowie Ställe und Scheune von St. Maximin niederbrennen. So wollte er den Angreifern möglichen Schutz in der Umgebung der Stadt nehmen. Dem Vernehmen nach schlug der Ritter sein Feldlager östlich von Trier auf, zwischen Olewig und St. Matthias. Er ließ seine Soldaten Pfeile mit Handzetteln in die Stadt schießen, in denen er die Bürger aufforderte, die Tore zu öffnen. Denn er habe nichts gegen sie – bloß gegen „des Bischoffs und aller innewohnender Pfaffenn“, wie es wörtlich hieß. Von einer Anhöhe oben auf dem Petrisberg soll er mit seinen Kanonen die Stadt tagelang beschossen haben. Ohne allerdings nennenswerten Schaden an der damals noch mit einer soliden Mauer befestigten katholischen Hochburg anzurichten.