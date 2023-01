Essen & Trinken : Kult seit 25 Jahren: Was den Pizzasalat im Cubiculum so besonders macht

Foto: TV/Rebecca Schaal

Trier Was darf’s denn sein? Pizza? Oder doch lieber nur ein leichter Salat? Beides! Vor mehr als 20 Jahren hat unsere Autorin als Studentin den Pizzasalat im Cubiculum in Trier zum ersten Mal gegessen. Warum das Gericht heute immer noch der Renner auf der Karte ist.

Woran erinnert man sich, wenn man an Trier denkt, aber schon seit 20 Jahren nicht mehr dort lebt? Die Porta, klar. Das Altstadtfest. Die langen Nächte bei Konzerten und Studi-Partys im Exhaus, zumindest an Teile davon. Legendäre Basketballspiele in der Halle am Mäusheckerweg. Und offensichtlich auch an den Pizzasalat im „Cubi“, wie eine Freundin aus Uni-Zeiten der Autorin kürzlich erzählte.

Manchmal bedarf es nämlich keiner ausgeklügelten kulinarischen Raffinesse, um ein Kultgericht zu kreieren. Manchmal bedarf es einfach einer Idee, die in der Stadt noch neu ist.

Wie der Pizzasalat nach Trier kam

„Es war 1997 oder 1998, als ich mit Frank Baum (Anmerkung der Autorin: Womit wir wieder bei legendären Basketballspielen wären) in Kalifornien unterwegs war. Da haben wir in einem Laden in Los Angeles gegessen, der Caesar Salad auf einer Pizza servierte“, erzählt Norbert Freischmidt (52), der das „Cubi“, das eigentlich Cubiculum heißt, seit 1995 in der Trierer Hosenstraße betreibt.

Freischmidt flog zurück – und importierte die Pizza-Salat-Kombination in seine Kellergaststätte nach Trier. „Ich bin dafür anfangs ausgelacht worden nach dem Motto: ,Wie kannst du so was machen’?“ Auch bei den Gästen sei zunächst Skepsis da gewesen. Auf den ersten Blick verständlich, denn: Salat mit flüssiger Soße auf einer krossen Pizza Margharita – vermengt sich das nicht schnell zu einem undefinierbaren, matschigen Etwas? Auf den ersten Biss wird klar: Tut es nicht, wie jeder bezeugen kann, der den Pizza-Salat schon mal probiert hat. „Und es kommen auch immer Menschen, die ihn in der Pizzaschachtel mit nach Hause nehmen, das scheint also zu funktionieren“, ergänzt Freischmidt.

Welche Variante bei den Gästen besonders beliebt ist

Standen vor rund 25 Jahren drei, vier Sorten Pizzasalat in zwei Größen auf der Karte, so sind es heute sechs Varianten – wobei „La Corse“ mit gebackenem Ziegenkäse und Honig auf Ciabatta derzeit der Verkaufsschlager ist. Und noch etwas hat sich geändert: Es gibt mittlerweile vegane Optionen, für die ein Dinkel-Vollkornteig mit Wasser und Öl hergestellt wird. Dazu gibt es nach Wahl Hefeschmelz statt Käse.

Deutsches Generalkonsulat in New York wirbt für Cubiculum

Der Pizzasalat ist mittlerweile so beliebt, dass er als Tipp in bekannten Reiseführern wie Lonely Planet und Reise-Know-how auftaucht oder das „Cubi“ zu einem von 111 Orten macht, die man im gleichnamigen Buch in Trier gesehen haben muss. Übrigens hat der Pizzasalat seinen Weg sogar wieder zurück in die USA gefunden. So warb das deutsche Generalkonsulat in New York 2022 für Trier als Studienort unter anderem mit folgendem Hinweis: „Wenn du Trier wirklich wie ein Einheimischer erleben willst, musst du den Pizzasalat im Cubiculum probieren. Diese Spezialität bekommst du nur im Cubiculum. Sein Pizzasalat ist in ganz Trier berühmt.“