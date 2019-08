Beliebter Panoramaweg in Trier bleibt gesperrt

Trier Die Route oberhalb von Olewig bietet eine herrliche Aussicht aufs Tiergartental. Doch der Eigentümer des Grundstücks besteht darauf, dass andere den Weg nicht betreten dürfen. Mehr als 300 Anwohner sind sauer.

Wer vom sogenannten Panoramaweg auf der Höhe des Trierer Tiergartentals den Blick schweifen lässt – über die Weinberge, bis weit über die Talstadt und hinauf nach Mariahof – der tut etwas Illegales. Zumindest aus Sicht von Fritz von Nell, Inhaber des altehrwürdigen Weinguts von Nell. Denn der Weg oberhalb der Wingerte gehört zu den weitläufigen Ländereien des Guts, ist also Privatgelände.

„Wenn meine Mitarbeiter, meine Söhne oder ich in den Weinbergen arbeiten, fahren wir zum Beispiel mit Traktor oder Laubschneider aus dem Weinberg auf diese Fläche, um zu wenden. Ich will nicht, dass dann da jemand rumläuft, der verletzt werden könnte“, sagt van Nell.

Die Petition soll in der Septembersitzung des Olewiger Ortsbeirats auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Ob und wann gegen Fritz von Nell eine Beseitigungsanordnung erlassen wird, weil dieser ohne Genehmigung auf dem Panoramaweg zwei Torschließanlagen erichtet habe, wollen Olewiger Bürger wissen und haben bei der Stadtverwaltung eine entsprechende Petition eingereicht. In dieser werfen sie der bei der Stadtverwaltung angesiedelten Unteren Naturschutzbehörde nicht nur Untätigkeit vor, sondern auch einen Verstoß „gegen rechtsstaatliche Grundsätze und Regelungen“, da die Behörde es bislang unterlassen habe, den uneingeschränkten Zugang auf den Panoramaweg gegenüber von Nell durchzusetzen.

Erst neulich habe sich vom Laubschneider ein Messer gelöst und sei dann wie ein Geschoss herausgeflogen. „Diese Gefahr – die für uns mit Haftungsfragen verbunden sein könnte – will ich ausschließen“, sagt der Winzer.

Deshalb hat er den Weg, als der Weinberg im Zuge der Flurbereinigung 2014 von einem Steil- in einen Terrassenhang verwandelt wurde, gesperrt – und die großen Baugitter am Zugang von Olewig seitdem auch nicht wieder entfernt.

Verstoß gegen Naturschutzgesetz? Viele Olewiger, die dort regelmäßig spazieren gegangen, gejoggt sind oder ihre Hunde ausgeführt haben, ärgert das nicht nur. Sie meinen, mit der Sperrung des Wegs verstoße Fritz von Nell gegen Paragraf 59, Absatz 1, des Bundesnaturschutzgesetzes. Laut diesem muss das Betreten von Straßen, Wegen und ungenutzten Grundflächen in der freien Landschaft zum Zweck der Erholung grundsätzlich geduldet werden. Auch, wenn die Flächen in Privateigentum sind. Viele Wanderwege führen zum Beispiel durch private Wälder. Auch Wege zwischen Kornfeldern gehören oft den Bauern – dürfen aber für Spaziergänger nicht gesperrt werden.

Frohsinn in der Kutsche wie im Bollerwagen

Veranstaltung : Frohsinn in der Kutsche wie im Bollerwagen

Keine Lösung für den Panoramaweg in Sicht

Trier : Keine Lösung für den Panoramaweg in Sicht

Vorwurf wird zurückgewiesen Dass die Bepflanzung ein Trick sei, um das Naturschutzgesetz auszuhebeln, weist von Nell zurück: „Die Bepflanzung hat selbstverständlich Sinn: Ich schütze so die Fläche vor Erosion.“ Tatsächlich hat der Winzer auch zwischen den Reben Pflanzen wie Natternkopf und Königskerze gesetzt, um seine beiden Bienenvölker zu füttern und um das Erdreich zu befestigen, wie er sagt. Der Starkregen, der vor wenigen Wochen in Olewig Überflutungen verursachte, habe dadurch in seinem Terrassenweinberg keine Erde wegschwemmen können.