Benefizkonzert : Benefiz-Musical im Eurostrand Leiwen – Hilfe für Nick

Leiwen Der 19-jährige Nick aus Trittenheim ist an einem seltenen Hirntumor erkrankt und benötigt Hilfe, um die Medikation gegen den Krebs zu finanzieren, die nicht von der Krankenkasse übernommen wird und mehrere tausend Euro kostet.



Bei einem Benefiz-Musical am Donnerstag, 27. Februar, 20 Uhr, wird das Eurostrand Resort Moseltal in Leiwen für einen Abend in das Amerika des 19. Jahrhunderts verwandelt. Das Musical erzählt die wahre Geschichte des Zirkuspionier P. T. Barnum, der ein Show-Spektakel erschuf, wie es noch keines zuvor gab. Alle Einnahmen gehen zu 100 Prozent an das Projekt „Hilfe für Nick“. Tickets nur im Vorverkauf für 15 Euro an der Rezeption des Eurostrands Leiwen (Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 8 Uhr bis 16 Uhr). Weitere Vorverkaufsstellen: Hoflädchen Portz, Bekond; Estilo – zeitlos-schön, Schweich; Modegeschäft GLAM, Schweich; Herrenmodegeschäft Primus, Schweich; Friseursalon Schömann, Hetzerath; Raiffeisenmarkt Thörnich, Thörnich; nah und gut, Mehring; nah und gut, Leiwen; Metzgerei Kaspari, Trittenheim und im Dorfcafé, Neumagen-Dhron.