Benefizaktion : Im Weingut Avelsbach gibt‘s Überraschungsboxen mit Weinen aus aller Welt – und das für einen guten Zweck

Trier-Kürenz Reb-Exoten aus aller Welt werden für Privatkäufer bis Sonntag im Gut Avelsbach angeboten. Der Erlös der Benefizaktion fließt in ein Projekt zur Arbeitsmarkt-Integration von Menschen mit Behinderung.

Der Verkauf der Internationalen Weine der Berliner Wein Trophy im Gut Avelsbach in Kürenz läuft noch vom heutigen Freitag bis zum Sonntag, 3. April. Die Öffnungszeiten an allen Tagen sind jeweils von 15 bis 20 Uhr.

Welche Weine sind in den Überraschungskisten?

Bei der in Trier zum Benefizverkauf angebotenen Ware handelt es sich um Tausende Flaschen internationaler Weine aus 38 Ländern, die bei der jüngsten Trophy angestanden hatten und nach der Prämierung übrig geblieben waren. Diese werden derzeit im Gut Avelsbach nach dem schon geschilderten Sechs-Flaschen-Karton-Modus an private Weinliebhaber und Sammler verkauft.

Wohin geht der Erlös aus dem Verkauf der Überraschungskisten?

Der Erlös geht zu 100 Prozent in die Errichtung einer Bäckerei auf dem Gut, die einmal Arbeitsplatz für 20 Behinderte werden soll – und dies zu fairen Löhnen. Es handelt sich um das erste Projekt des jungen Vereins „Teilhabe am Arbeitsleben Gut Avelsbach e.V.“ (Taga e.V.). Dazu dessen Vorsitzender, Volker Emmrich: „Unser Ziel ist es, Menschen mit Behinderung eine Chance zur Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt zu geben und ihnen die Möglichkeit zu bieten, in einem persönlich geprägten, überschaubaren Projekt zu arbeiten. Dazu wurden in den vergangenen Monaten alle erforderlichen Schritte unternommen.“