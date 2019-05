Mit Burpees Geld sammeln : Benefizaktion in Trier: Wenn Muskeln für Nestwärme brennen

Trier Sascha Thelen und Harald Klasen haben den Trierer Kornmarkt in ein Fitness-Studio verwandelt. Mit ihren Burpees sammeln sie Geld für kranke Kinder.

„20 000 Euro sollen es werden“, sagt Thelen. Ein Zahlenspiel, wie es Thelen und Klasen lieben. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, die Fitnessübungen aus dem Kraftraum mitten in die Stadt zu bringen? 2018 machte Fitnessfreak Thelen die Übungen jeden Tag. Zu Hause, im Urlaub in Spanien und China und am 31. Dezember beim Silvesterlauf auf den Trierer Hauptmarkt. Am 352. Tag leistete Klasen ihm Gesellschaft und am 1. Januar schrieb der Ironman-Triathlet aus Lünebach (Eifelkreis Bitburg-Prüm): Wenn Thelen bis zum 500. Tag weitermachen würde, wäre das der 15. Mai. Wieso daraus nicht eine Benefizaktion machen? 500 Burpees am 15. Mai?