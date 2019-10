Vereine : Benefizkonzert des Reservisten-Musikzugs

Trier Der Reservisten-Musikzug Trier spielt sein Jahreskonzert am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle der Grundschule Tarforst, Am Trimmelter Hof 206. Unter dem Dirigat von Martin Ade erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit traditionellen, neuen und stimmungsvollen Klängen.

