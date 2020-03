Benefizkonzert : Benefizkonzert in der Basilika St. Matthias Trier

Foto: Petra Gries

Trier Das dritte Benefizkonzert zugunsten der Instandsetzung der Schuke-Orgel von 1977 findet am Sonntag, 8. März, 15.30 Uhr, in der Basilika St. Matthias in Trier statt. An der Orgel ist Petra Gries aus Völklingen zu Gast.



