Benefizkonzert : Benefizkonzert in St. Matthias

Trier (red) Petra Gries aus Völklingen spielt an der Orgel beim dritten Benefizkonzert zugunsten der Instandsetzung der Schuke-Orgel von 1977 in St. Matthias am Sonntag, 8. März.



