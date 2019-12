Konzert : Benefizkonzert in Trier-Feyen

Foto: Bluesaorsch

Trier Die Trierer Rockband Bluesaorsch spielt am Freitag, 14. Dezember, im Bit in Feyen II in Trier-Feyen ab 20 Uhr ein Benefizkonzert für den Verein Papilllon, eine Hilfsorganisation für Kinder krebskranker Eltern und/oder an Krebs gestorbener Eltern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red