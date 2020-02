Konzert : Benefizkonzert in Trier: Hilfe für Nick

Foto: Nicholas Müller

Trier Für ein Benefizkonzert, für den an einem Hirntumor erkrankten Nick Heinsdorf aus Trittenheim, kommt Nicholas Müller am Donnerstag, 13. Februar, ab 19.30 Uhr ins Front of House bei der Arena Trier.



Unterstützung bekommt er von Sängerin Rike Port und Gitarrist Sascha Kön. Karten: 11 Euro, siehe Info.

(red)