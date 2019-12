Benefiz : Muselpratschler sammeln für das Eselzentrum am Galgenberg

Trier Die Trierer Muselpratschler veranstalten am Freitag, 13., und Samstag, 14. Dezember, einen Glühweinstand für den guten Zweck. Der Verein wird vor der Porta Nigra in Trier stehen, um für den Verein „Eselzentrum am Galgenberg“ Spenden zu sammeln.

