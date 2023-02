Autorenlesung : Zwei Jahre New York – zusammengefasst in einem Buch

Trier-Euren Zwei Jahre Leben in New York: Darüber erzählt Schauspieler und Autor Benjamin Kelm in einem neu erschienenen Buch. Vorgestellt wurde es in einer ebenfalls neuen Spielstätte.

„Weit weg von zu Hause der Liebe so nah“ – so heißt das neu erschienene Buch von Benjamin Kelm. Zwei Jahre hat Kelm in New York City gelebt und eine Schauspielschule besucht. Das verändert die Persönlichkeit.

Benjamin Kelm, Schauspieler und Autor, bei seiner szenischen Lesung in Trier. Foto: Amadeus Wolff

„Die Zeit war bereichernd, wobei es auch schwierige Phasen gab“, fasst er seine Eindrücke zusammen. Diese hat der Schauspieler und Autor in seinem Werk geschildert. Er transportierte sie zudem eindrucksvoll bei einer szenischen Lesung in Trier, die viele darstellerische Elemente enthielt.

Dafür war er der erste Künstler im „More“, einem neuen Ort für Kultur und Veranstaltungen in Trier-Euren. Jörg Snijder, der dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, erklärt das Konzept wie folgt: „Wir möchten einen zusätzlichen Raum für kulturelle Veranstaltungen bieten, der etwas Familiäres und einen gewissen Wohnzimmercharakter enthält.“

Das Buch „Weit weg von zu Hause der Liebe so nah“ ist im Verlag Edition Wort erschienen und im Buchhandel erhältlich.