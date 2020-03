Schwanger, und was nun? In Trier gibt’s drei Beratungsstellen für alle Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt. Per Gericht ist der Landkreis verpflichtet worden, sich angemessen an der Finanzierung der Stellen zu beteiligten. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Trier Im Streit zwischen Trier und dem Kreis Trier-Saarburg über die Finanzierung der gemeinsamen Hilfeeinrichtungen für schwangere Frauen gibt das Gericht der Stadt Recht.

Schwangere, die sich nicht in der Lage sehen, das Kind auszutragen, dürfen in den ersten 12 Wochen nach der Befruchtung abtreiben. Voraussetzung ist eine Beratung bei einer spezialisierten und zugelassenen Stelle. Die Frauen erhalten dann einen Beratungsschein, mit dem sie nachweisen können, dass sie sich vor der schwerwiegenden Entscheidung über Hilfemöglichkeiten informiert haben. Im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier gibt es zwei Beratungsstellen, die diese Scheine nach den gesetzlichen Vorgaben ausstellen: Pro Familia und das Diakonische Werk.

Die Schwangerenkonfliktberatung ist allerdings nur ein Teil der Beratungsleistungen. Claudia Heltemes von Pro Familia erläutert: „Wir machen zum Beispiel rund 150 Gruppenangebote in Schulen in der Stadt und im Landkreis pro Jahr.“ In den Grundschulen wird der Geburtsvorgang erklärt, in höheren Klassen geht’s um Pubertät, Verhütung und den ersten Geschlechtsverkehr. In den Beratungsstellen selbst gibt’s Infos zu Verhütung und Familienplanung, Sexualität und finanziellen und sonstigen Unterstützungsmöglichkeiten rund um Schwangerschaft und Geburt. Auch der Sozialdienst katholischer Frauen bietet Schwangerschaftsberatung in Trier an – stellt als katholischer Träger aber keine Beratungsscheine für mögliche Abtreibungen aus.