Veranstaltung : Bau- und Immobilienmesse in der Arena Trier

Trier Die Beratungsplattform für Bau- und Immobilienthemen geht am Wochenende vom 7. und 8. November in der Arena Trier in die 13. Runde. Die meinZuhause! Trier richtet sich an alle Bau- und Immobilieninteressierten in der Region – sowohl an Menschen, die bereits ein Haus oder eine Wohnung besitzen und eine Modernisierung beziehungsweise Sanierung planen, als auch an die, die gerne ein Haus oder eine Wohnung bauen oder kaufen möchten.

Neben den rund 50 Unternehmen aus der Region bieten die große Exposéwand, die Vorträge und kostenfreie Fachmagazine Antworten zu Bau- und Immobilienthemen.

Der Oberbürgermeister von Trier Wolfram Leibe eröffnet die Bau- und Immobilienmesse am Samstag,7. November, um 10.45 Uhr.

Mit dem Online-Terminvereinbarungs-Tool auf der Messewebsite können vorab Gesprächstermine bequem mit Ausstellern vereinbart werden.