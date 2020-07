Wanderung : Auf den Spuren der Bergbau-Geschichte

Fell Für über 600 Jahre war der Schieferbergbau ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Gemeinden Fell und Thomm. Die Bergbauhistorische Wanderung „600 Jahre Schieferbergbau“ am Sonntag, 5. Juli, führt vorbei an den Spuren des Bergbaus vom Mittelalter bis zur Neuzeit.

An vielen Orten bekommen die Teilnehmer einen Einblick in den Alltag der Bergleute und die Entwicklung des Bergbaus. Während der Führung wird an 15 Stationen die historische, wirtschaftliche und geografische Bergbauentwicklung erläutert. Die Rundwanderung (Dauer: vier Stunden, reine Gehzeit: zweieinhalb Stunden) führt über einige Anstiege und Pfade, Ziel ist das Besucherbergwerk. Festes Schuhwerk wird empfohlen, die Strecke ist nicht für Kinderwagen geeignet, Hunde sind willkommen. Eine Pause unterwegs zur Selbstverpflegung ist geplant. Die Wanderung ist für Kinder geeignet. Da der Mindestabstand eingehalten werden kann, ist kein Mundschutz erforderlich. Die Teilnahme kostet 5 Euro als Spende für das Besucherbergwerk. Treffpunkt: 10 Uhr am Parkplatz des Besucherbergwerkes (Bachbrücke). Anmeldung unter info@bergwerk-fell.de, Telefon: 06502/988588 oder 06502/994019.