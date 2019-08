Verkehr : Bergstraße in Schweich gesperrt

Schweich Die Stadtwerke Trier erstellen vom 2. bis zum 4. September einen Gashausanschluss in der Bergstraße 2 in Schweich. Dafür muss die Bergstraße im Bereich der Baustelle voll gesperrt werden. Eine Umleitung zur Einfahrt in die Bergstraße über die Corneliuspforte wird vor Ort ausgeschildert.

