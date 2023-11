Ein Lieferservice der etwas anderen Art Selbst gekochtes Essen verkaufen: So funktioniert die App „HomeMeal“

Trier · Das Berliner Startup „HomeMeal“ bietet in seiner App hausgemachtes Essen aus privaten Küchen zum Bestellen an. Mit dem Konzept konnte das Unternehmen in der Landeshauptstadt bereits viele Anhänger gewinnen. Jetzt expandiert der Lieferservice deutschlandweit und will auch in Trier durchstarten.

18.11.2023 , 11:32 Uhr

So könnte ein Essen von HomeMeal aussehen, wenn es beim Kunden ankommt. Foto: HomeMeal

Von Jana Kirchen

„Das Essen meiner Familie ist so gut, das könnte man locker auch verkaufen.“ Wer so oder so ähnlich bereits gedacht hat, bekommt vielleicht bald Gelegenheit, das auch unter Beweis zu stellen. Denn das Startup „HomeMeal“, dessen Lieferservice bis vor Kurzem nur in Berlin verfügbar war, weitet sein Einzugsgebiet großflächig aus. Zukünftig werden die hausgemachten Mahlzeiten nicht nur deutschlandweit lieferbar sein, sondern sollen auch von Köchinnen und Köchen aus Städten wie Trier zubereitet werden können.