Kolumne : Ich freue mich ...

Bernd Janßen-Thul. Foto: Roland Morgen

„... über das Interesse an meiner aktuellen Einzelausstellung mit fotokünstlerischen Werken und darüber, dass ich an der Ausstellung ,AHOI Trier‘ zum 60. Geburtstag des Trierer Hafens ab März in der Kunsthalle der Europäischen Kunstakademie beteiligt bin.“

Bernd Janßen-Thul (58), Trier-Süd, zeigt Bilder mit vorwiegend maritimen Motiven derzeit in Laas Koehlers Kunstraum KM9 (Karl-Marx-Straße 9 in Trier). Die Ausstellung dauert bis 22. Januar und ist Dienstag und Donnerstag von 11 bis 19 sowie Samstag von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Janßen-Thul-Bilder online: