Trauer um Bersi Küper : Rätselhafter Tod von Rugby Nationalspielerin aus Trier - Was zum Fall Bersi Küper bekannt ist

Ein Bild von Bersi Küpers (Bildmitte mit Ball) aus ihrer Zeit als Spielerin und Trainerin in Trier. Mitte August wurde ihre Leiche in einem Teich in England gefunden. Foto: kraemer hans

Trier Sie führte Trier zur Rugby-Hochschulmeisterschaft. Jetzt wurde die Leiche von Bersi Küper in einem Teich in England gefunden.

Bersi Küper ist tot. Wie die junge Frau, die von 1999 bis 2005 während ihres Studium in Trier lebte und Rugby spielte, ums Leben kam, ist noch unklar. Sicher ist jedoch, dass es sich bei der Leiche einer Frau, die bereits Mitte August in einem Teich nahe der Stadt Oxford in England gefunden wurde, um Bersi Küper handelt.

Die Umstände des Todes der Frau, die in ihrer Zeit in Trier zur Rugby-Nationalspielerin avancierte, sind noch nicht abschließend geklärt. Zuerst hatte Focus-Online über den Fall berichtet. Küper fand überhaupt erst zum Rugby, nachdem sie ihr Studium der Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Trier begonnen hatte, zuvor war sie im Volleyball aktiv. Mit Küper in ihren Reihen wurde Trier 2003 deutscher Hochschulmeister.

2005 - nach dem Ende ihres Studiums - verließ die Sportlerin mit peruanischen Wurzeln die Stadt, ging nach England, wo sie weiter studierte und einige Zeit für einen Londoner Rugby-Club antrat. In den vergangenen Jahren arbeitete sie in Großbritannien als Produkt-Designerin.

Die Trierer Rugby Gemeinschaft bezeichnet Bersi Küper in einem Nachruf auf ihrer Facebook-Seite als Pionierin des Frauenrugby in Rheinland-Pfalz. Sie habe den Kontakt zu ihrem Trierer Club immer aufrecht erhalten.