Bildung : Berufliches Gymnasium der BBS informiert digital

Trier (red) Die Berufsbildende Schule (BBS) Gestaltung und Technik (GuT) in Trier geht digitale Wege, um Schülern der zehnten Klassen sowie deren Eltern über das Berufliche Gymnasium zu informieren. Geplant ist das Online-Informationsangebot für Donnerstag, 10. Dezember, ab 17 Uhr.

Stefan Zeimet, Leiter des Beruflichen Gymnasiums, gibt allgemeine Infos zu den Zugangsvoraussetzungen, Anmeldefristen sowie Wahlmöglichkeiten bei den Leistungskursen. Auch wenn das digitale Informationsangebot im größeren Rahmen eine Premiere ist, berät Zeimet nicht zum ersten Mal Eltern online. „Der Bedarf ist da und es erreichen mich im Moment immer mehr Anfragen von Eltern für das nächste Schuljahr“, erläutert Zeimet die Motivation für das digitale Angebot. Wer am Online-Infoabend teilnehmen möchte, meldet sich am besten einfach per E-Mail an: anmeldung@bbsgut-trier.de