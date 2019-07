Schulen : Sie haben sich getraut

Trier Die Pilotklasse der Berufsbildenden Schule besteht die Prüfung.

Rund 30 Schüler der Berufsbildenden Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege (BBS EHS) hatten sich 2017 dafür entschieden, neue Wege zur Ausbildung zum Sozialassistenten / zur Sozialassistentin zu beschreiten. Die BBS EHS bot als einzige Schule der Region die Möglichkeit an, Theorie und Praxis stärker miteinander zu verzahnen.

Als Modellschule hatte sich die BBS EHS 2017 bereit erklärt, die vom Bildungsministerium ab dem Schuljahr 2019/2020 vorgesehene Reform der Höheren Berufsfachschule bereits im Vorfeld zu erproben. Durch die Veränderung von Praxiszeiten, die jeder Schüler im Laufe der Ausbildung in Einrichtungen zu absolvieren hat, konnten die Schülerinnen und Schüler das, was sie im Unterricht lernten, direkt in der Praxis umsetzen.