Bildung : Hochqualifiziert trotz widriger Umstände

Trier Die Berufsbildende Schule Wirtschaft in Trier verabschiedet ihre Absolventen der Berufsfachschule, der Höheren Berufsfachschule und der Berufsoberschule.

Gut qualifiziert trotz ungewöhnlicher Umstände starten mehr als 130 erfolgreiche Absolventen der Berufsfachschule (BF) II, der Höheren Berufsfachschule (HBF) und der Berufsoberschule (BOS) nach den bestandenen Abschlussprüfungen an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft nun in ihre Ausbildung, ihre weitere schulische Laufbahn oder ihr Studium.

Aufgrund der Corona-Pandemie lud Abteilungsleiter Martin Scherer klassenweise zu einer kleinen Zeremonie in die Aula ein, bei der die Klassenleitungen und die Schulleiterin die Zeugnisse überreichten. Spürbar waren die Freude und der Stolz darüber, dass man es trotz der Widrigkeiten des Shutdowns, der terminlichen Verschiebung von Prüfungsteilen und der mit der Corona-Situation verbundenen Ängste und Unsicherheiten nun endlich geschafft hatte. Schüler und Lehrer hatten an einem Strang gezogen: Mit viel Engagement, Kreativität und Zuversicht sowie der Nutzung unterschiedlicher Medien ist es gelungen, gemeinsam im Homeschooling und in den Präsenzphasen die Prüfungsvorbereitung erfolgreich abzuschließen.