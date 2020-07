Bildung : Mutiger, vernünftiger und reifer Jahrgang

Trier 59 Abiturienten der Berufsbildenden Schule Wirtschaft Trier haben ihr Abitur in der Tasche.

So organisierte die Leiterin des Wirtschaftsgymnasiums, Steffi Lorenz, für die Stammkurse gleich drei Feierstunden in Folge, in denen die Abiturientinnen und Abiturienten ihre Reifezeugnisse in Empfang nehmen konnten – kontaktlos, denn die Zeugnisse wurden zur Übergabe jeweils auf einem Tisch platziert.