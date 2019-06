Ausbildung : Berufsinfotag beim Finanzamt Trier

Trier Wer Interesse an einer Ausbildung oder einem Dualen Studium beim Finanzamt hat, kann sich am Donnerstag, 27. Juni, um 15 Uhr, im Finanzamt in der Hubert-Neuerburg-Straße informieren. Die Finanzämter Trier und Wittlich laden interessierte Schüler zum Berufsinfotag ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Ausbildungsteams der jeweiligen Ämter informieren über den Werdegang zum Finanzwirt oder Diplom-Finanzwirt (FH) und das Anforderungsprofil für Bewerber. Die Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz wird für die Finanzämter Trier und Wittlich etwa 35 Auszubildende für das Jahr 2020 einstellen. Bewerbungen können ab sofort erfolgen. Anfragen für ein Praktikum nehmen die Ämter vor Ort entgegen.