Feiern Die Gastro-Party ist zurück – am Montag wird in Trier gefeiert

Trier · Arbeiten, wenn andere feiern – das ist das harte Los der Beschäftigten in Gastronomie und Hotellerie. Wer viel arbeitet, muss aber auch selbst mal feiern: Am Montag, 27. November, gibt es die Gastro-Party im Club Toni in Trier.

24.11.2023 , 10:14 Uhr

Foto: dpa/Sophia Kembowski

Während es sich am Wochenende viele Menschen in Kneipen und Restaurants gut gehen lassen, bedeutet das für Gastronomen und deren Angestellte vor allem eines: viel Arbeit. Deshalb gibt es am kommenden Montag, 27. November, eine Party für Gastro-Leute. Veranstalter sind die beiden Porta-Locals-Gründer Alexander Brittnacher und Gerrit Brenner, die das Food-Festival Porta Locals im September vor der Porta Nigra auf die Beine gestellt hatten.