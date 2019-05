Konzert : Besondere Klänge in der Welschnonnenkirche in Trier

Trier Aus Anlass des 15. Jubiläums des Beitritts der Republik Polen in die Europäische Union laden im Rahmen der Europawoche 2019 die Vertretung der Woiwodschaft Oppeln in Mainz, das Generalkonsulat der Republik Polen in Köln und die Deutsch-Polnische Gesellschaft Trier zu einem klassischen Konzert heute um 19 Uhr in die Trierer Welschnonnenkirche ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red