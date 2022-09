Tanzsport : Zweite Tanzsportgala in der Europahalle

Die italienischen 10-Tänze-Weltmeister der Professionals Mario Cecinati und Rosaria Messina Denaro. Foto: Cecinati/Denaro

Trier „Sehen – staunen – selber tanzen“: So lautet das Motto der zweiten Tanzsportgala in der Trierer Europahalle. Was Tanzsportbegeisterte dort erwarten dürfen.

Von Amadeus Wolff

Der Tanzsportclub Trier trägt am Samstag, 8. Oktober, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) zum zweiten Mal eine Tanzsportgala aus. Anlass der ersten Veranstaltung vor vier Jahren war die Fusion der beiden Trierer Tanzsportvereine TSC Schwarz Silber und TSC Treviris. In diesem Jahr soll die Gala vor allem dazu genutzt werden, dem Tanzsport nach den schwierigen Jahren der Pandemie wieder eine Bühne zu geben. Auch die Veranstaltungsbranche wolle man mit der Ausrichtung unterstützen, sagt der Präsident des Vereins, Christian Klein, der mit einer Zahl von etwa 500 Besuchern rechnet.

Der Abend, der unter der Schirmherrschaft von Sportdezernentin Elvira Garbes stattfindet, beinhaltet mehrere Programmpunkte. Als Intro tritt die Tanzgruppe Partyalarm aus Trier auf. Anschließend erwartet die Zuschauer eine Show verschiedener Tänze: So zeigt sich der deutsche Meister im Rock’n’Roll ebenso wie das A-Team des TSC Residenz Ludwigsburg, das in der 1. Bundesliga der Lateinformationen antritt. Mit der Tanzsportgarde „Goldene Kooben“ des KC Grün-Weiss Euren gibt es eine weitere Darbietung einer regionalen Gruppe. Ohne die verschiedenen Künstler werten zu wollen, ist der Auftritt der Zehn-Tänze-Weltmeister der Professionals aus Italien, Mario Cecinati und Rosaria Messina Denaro, laut Klein aber das Highlight der Veranstaltung. Das Paar bietet eine Show der Standard- und Lateintänze. Normalerweise gebe es lediglich einen solchen Programmpunkt auf einem Ball, sagt der TSC-Präsident. Man sei begeistert davon, dass es gelungen sei, so viele große Namen des Tanzsports in die Europahalle zu bringen. Klar sei aber auch, dass das nicht immer möglich ist: „Einen Galaball wie unsere diesjährige Tanzsportgala wird es in Trier und der Region auf Jahre nicht geben. Ein Besuch ist deshalb eine einmalige Chance für alle Tanzbegeisterten, einen einzigartigen Abend zu erleben.“

Wie das Motto der Veranstaltung schon sagt, sollen im Anschluss an die Darbietungen der verschiedenen Vereine und Künstler aber auch die Besucher selbst tanzen. Für die notwendige musikalische Begleitung sorgt die Bigband der Polizei des Saarlandes.