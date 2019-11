Geschichte : Beständige Größe im digitalen Zeitalter

Trier Das Kreisjahrbuch 2020 ist druckfrisch erschienen. Neben dem aktuellen Kreisgeschehen werden auch viele zeitgeschichtliche Themen behandelt. Das Hauptkapitel befasst sich mit dem Weinbau an Mosel, Saar und Ruwer.

Und ob! Schartz sieht in der Publikation, die schon in den Altkreisen Trier und Saarburg erschienen ist, eine „beständige Größe in einer sich immer schneller verändernden Welt”. Das Jahrbuch sei „ein Teil des kulturellen Auftrags des Kreises”. Am Beispiel des Titelthemas „Weinbau an Mosel, Saar und Ruwer” machte der Landrat deutlich, dass in den Kreisjahrbüchern immer schon die Veränderungen in der Welt und die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Kreis eine große Rolle gespielt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten Entscheidungen der Engländer den heimischen Weinbaumarkt beeinflusst, heute seien es die Zölle von US-Präsident Donald Trump. Auch der Dauerbrenner Brexit schlage sich im Jahrbuch nieder: „Die Engländer sind aus Angst vor dem Brexit mittlerweile die größte Gruppe, die im Kreis eingebürgert wird.”