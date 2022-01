Reihe: Bester Döner Triers : Mit Liebe zum Döner: Der Derwisch in der Neustraße

Info

Der Trierische Volksfreund sucht den „Besten Döner Triers“. Wer steht hinter der Theke, wie essen die Trierer ihren Döner am liebsten und was steckt eigentlich in einem guten Döner? Jede Woche stellen wir ein von unseren Leserinnen und Lesern nominiertes Dönerrestaurants vor. In der finalen Abstimmung können Sie dann für ihren Favoriten abstimmen und den „Besten Döner Triers“ küren. Nominiert sind: Turan Kebap Haus Ehrang, Berliner Gemüse Kebap Trier, Saarbrücker Eck, Restaurant-Cafe Tarforst, Alis Gaststätte, Das Olivenhaus, Pfalzeler Kebab und Pizzahaus, Derwish Kebap-Haus, Dayi Kebap, Kebap Haus Ali Baba Petrisberg, Kebap Haus Trier (am Hauptmarkt), Castelnau Kebap Haus, Mido Uni Kebab, Sky Bistro, DÜZ Billard Bistro, City Döner Trier.