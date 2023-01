Stadtentwicklung : Die ersten Bewohner im Neubaugebiet Castelnau-Mattheis – „Angst haben wir hier oben nicht“

Trier-Feyen/Weismark Wie ist es, als erste Bewohner in ein Neubaugebiet einzuziehen? Sonja und Markus Mergelmeyer können die Frage beantworten. Sie sind die Pioniere in Castelnau Mattheis und freuen sich über ihr neues Haus, auch wenn es noch an einigen Stellen hakt.

Wenn Sonja und Markus Mergelmeyer von der Arbeit nach Hause kommen, ist es noch jedes Mal etwas Besonderes. „Für mich ist das noch immer, als würde ich eine neue Ferienwohnung betreten“, sagt die Frau mit den langen blonden Haaren. „Wir gehen dann immer durch das Haus“, ergänzt ihr Mann, „und schauen, ob alles in Ordnung ist.“

Denn in einem Neubau wie diesem besteht Anfangs die Gefahr, dass sich zum Beispiel feuchte Flecken zeigen, weil das Mauerwerk noch nicht ganz durchgetrocknet ist. Das Ehepaar heizt deshalb seit dem Einzug im November etwas mehr, zumal die direkt an das eigene Haus anschließenden Nachbargebäude noch nicht fertig sind.

Sonja und Markus Mergelmeyer waren die ersten, die in das Neubaugebiet Castelnau-Mattheis eingezogen sind. Rings herum wird in dem ersten Bauabschnitt „Auf der Höhe“ des insgesamt 40 Hektar großen ehemaligen Militärgeländes fleißig gebaut. Eine weitere Familie mit drei kleinen Kindern wohne inzwischen etwas oberhalb, sagen sie. „Auch unsere Nachbarn werden Kinder haben. Es wird hier in einigen Monaten also schon etwas los sein.“

Bereits vor einigen Jahren hatte das Paar überlegt, wo sie in Trier ein Haus bauen könnten, das auch im Alter gut an die Stadt angebunden ist. „Wir haben in Zewen gewohnt“, erzählt Markus Mergelmeyer, der ebenso wie seine Frau im kaufmännischen Bereich einer Trierer Firma arbeitet. „Da gibt es zwar Bauplätze, aber an die kommt man nicht ‘ran, weil sie in Privateigentum sind.“

Die Ausschreibung der ersten Baugrundstücke in Castelnau-Mattheis durch die Projektgesellschaft EGP kam da gerade recht. „Wir hatten Glück, das hier zu bekommen und hätten mit dem Bau noch früher losgelegt, wenn die Erschließung schon fertig gewesen wäre.“

info Das Neubaugebiet Castelnau-Mattheis Das Neubaugebiet Castelnau-Mattheis ist die größte Entwicklungsfläche der Stadt Trier. Im ersten Entwicklungsabschnitt „Auf der Höhe“ ist bereits viel passiert. Dort sind die drei Stadthäuser der Firma Immprinzip besonders auffällig, die als Holz-Hybrid-Bauten in Skelettbauweise entstehen. Insgesamt 60 geförderte Wohnungen (Mietpreis 6,40 Euro/Quadratmeter) entstehen hier. Der Mehrfamilienhaus-Komplex „Grüne Höfe“ mit 74 Eigentumswohnungen ist im Rohbau ebenfalls bereits fast fertig. Dessen Bauherr ist die Projektgesellschaft EGP, die das 40,2 Hektar große Areal entwickelt, davon werden 14,2 Hektar bebaut. Der Rest teilt sich auf in Straßen, Gärten, öffentliche Grünflächen und Spielraum. 159 Baugrundstücke für freistehende Einfamilienhäuser, Reihen- und Doppelhäuser (Quadratmeterpreis 350 bis 400 Euro) sowie 800 Wohnungen im Geschosswohnungsbau sind geplant.

So war Baustart am 7. Februar 2022. Neun Monate später stand das Gebäude, das von dem Schweicher Unternehmen Müller Bau nach den Vorstellungen der Beiden errichtet wurde. „Besonders die offene Gestaltung des Esszimmer- und Wohnbereichs war uns sehr wichtig“, sagen beide übereinstimmend beim gemeinsamen Rundgang durch das nagelneue Haus.

Durch die großen Fenster in Richtung Norden ist alles sehr hell. Moderne Kochinsel, ein großzügiges Bad, Umkleidezimmer und ein Wäscheraum mit Waschmaschine und Trockner in Stehhöhe sind Dinge, um die sie beneidet werden können. Geheizt wird mit Erdwärme. Auf eine große Garage haben die Bauherren verzichtet, um in dem Haus am Hirschkäferweg mehr Nutzfläche zu gewinnen. Fahrräder und Co. sind dennoch sicher verschlossen in der Kammer hinter dem Rolltor zum Stellplatz.

Wenn es dunkel wird, rappelt und rumort es im Baugebiet Castlenau-Mattheis

Nachts rappelt und rumort es von den benachbarten Baustellen. „Angst habe ich hier oben nicht“, versichert Sonja Mergelmeyer gut gelaunt. Doch es gibt auch Dinge, die sie und ihren Mann nerven. So bleiben die Bildschirme der beiden Flachbild-Fernseher im Haus seit dem Einzug schwarz. Und wenn einer von beiden einigermaßen Empfang auf dem Smartphone haben will, funktioniert das nur im Obergeschoss.

„Wir haben hier in Neubaugebiet zwar überall Glasfaser liegen“, schimpft Markus Mergelmeyer. „Aber die Telekom schafft es seit Monaten nicht, das Gebiet anzuschießen.“ Jetzt sei ihm nach mehrmaliger Beschwerde immerhin ein LTE-Router zugesagt worden. Zumindest liefere inzwischen die Post. Für die noch nicht vorhandene ÖPNV-Anbindung des Neubaugebiets am Rand des Mattheiser Walds haben beide Verständnis. Aber dass es in ganz Feyen/Weismark keinen Hausarzt gebe, habe sie schon verwundert.

Ortsvorsteher Rainer Lehnart ist dieses Manko bewusst. „Ich habe schon alles Mögliche probiert, um einen Arzt in den Stadtteil zu bekommen“, sagt der SPD-Politiker. Nach dem Endausbau von Castelnau-Mattheis habe Feyen-Weismark 9000 Einwohner. „Dann sind wir so groß wie Schweich. Das müsste für eine Arztpraxis doch attraktiv genug sein.“ Die Entwicklung auf dem ehemaligen Kasernengelände habe für den Stadtteil enorme Bedeutung. „Ohne das wären viele Projekte nicht möglich gewesen.“ Und natürlich sei der Bevölkerungszuwachs durch Castelnau-Mattheis erfreulich. „Ich bin zuversichtlich, dass auch die geplante ÖPNV-Erschließung bald realisiert wird.“

