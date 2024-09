Katastrophenschutz auf Probe Wie die Feuerwehr vor Katastrophen warnt – Ein Besuch in der Leitstelle in Trier

Punkt 11 Uhr, 12. September 2024, bundesweiter Warntag. Dominic Basten, Berufsfeuerwehrmann und Lagedienstführer in der Leitstelle Trier, sitzt vor einem Rechner mit fünf Monitoren. Dann ein einfacher Tastendruck. So löst er den Alarm von 36 Sirenen im Stadtgebiet aus. Auch die nächstgelegene Sirene auf der Matthias-Grundschule heult los. Weil bundesweiter Warntag ist und zeitgleich die Warnmeldungen über die Smartphones aller Anwesenden in der Leitstelle anspringen, ist sie zunächst kaum zu hören. Nachdem jemand das Fenster geöffnet hat und die meisten ihre Handy-Warntöne ausgeschaltet haben, erklingt der auf- und abschwellende Warnton der knapp 650 Meter entfernten Sirene auch in der Hauptfeuerwache am Barbara-Ufer klar und deutlich.