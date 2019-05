Workshop : Besuch in der mittelalterlichen Schreibstube

Trier Die Schatzkammer der Stadtbibliothek Trier bietet am Samstag, 1. Juni, eine mittelalterliche Schreibwerkstatt an. Der Workshop für Erwachsene findet von 10 bis 13 Uhr in der Schatzkammer der Stadtbibliothek Weberbach Trier statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die faszinierende Bücherwelt des Mittelalters samt Beschreibstoffen, Schreibgeräten und Schriften wird anschaulich vorgestellt, und natürlich sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch selbst ausprobieren, wie man früher geschrieben hat.