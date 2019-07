Naturschutz : Besucher im Mattheiser Wald werden gezählt

Trier Stadtverwaltung will genaue Daten über die Frequenz in dem Naturschutzgebiet ermitteln, um eine Lenkungskonzept zu erarbeiten.

Um ein genaues Bild der Waldnutzung zu bekommen, läuft bis Jahresende eine Besuchererhebung. An mehreren Tagen stehen an allen wichtigen Zugängen zum Mattheiser Wald Beauftragte der Stadt. Sie zählen alle in und aus dem Wald kommenden Besucher und bitten um Teilnahme an einer kurzen Befragung.

An zwei der am stärksten genutzten Haupteingänge wurden zudem elektronische Geräte aufgestellt. Sie sollen die Daten der Zählteams bestätigen. In den letzten Wochen wurde mehrfach versucht, die Zählgeräte zu manipulieren und zu beschädigen. Sollten sie dauerhaft ausfallen, schadet dies vor allem dem Naturschutz im Mattheiser Wald. Ähnliche Zählungen fanden bereits in anderen Bundesländern statt. In Rheinland-Pfalz ist der Mattheiser Wald aber das erste Gebiet, in dem für Naturschutzgebiete die Zahl der Besucher und ihre Interessen so umfassend ermittelt werden. Auf der Grundlage der nun erhobenen Daten kann das Konzept zur Besucherlenkung abgeschlossen werden und dann die Umsetzung beginnen. Da es sich somit um ein Projekt zur Verbesserung des Naturschutzes handelt, begrüßen die Forstämter, die Oberen Naturschutzbehörden und das Bundesamt für Naturschutz ausdrücklich die Besuchererfassung.