Corona-Krise : Besucherbergwerk Fell bleibt zu

Fell Aufgrund der Coronakrise kann das Bergwerk in Fell nicht wie geplant am 1. April für die Besucher öffnen; vorerst bleibt es bis einschließlich 17. April geschlossen. Alle für die neue Saison notwendigen Arbeiten haben die Mitglieder des Fördervereins am 14. März erledigt.



