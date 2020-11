Corona-Pandemie : Rund 3000 Menschen sind in Trier und Trier-Saarburg in Quarantäne

55 Neu-Infizierte meldet das Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Freitag. Foto: Roland Morgen

Trier/Saarburg 33 Einrichtungen in Trier und Trier-Saarburg sind derzeit von Corona betroffen. Nach dem Höchststand am Donnerstag ist die Zahl der Infizierten leicht gesunken.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Freitag 55 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 32 aus dem Landkreis und 23 aus der Stadt Trier. Wie Pressesprecher Thomas Müller weiter mitteilt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Trier nun bei 95,9 und im Landkreis bei 122,5.

Aktuell gelten 493 Menschen als infiziert. Damit ist dieser Wert im Vergleich zum Vortag, an dem mit 508 ein neuer Höchststand gemeldet wurde, leicht gesunken. 290 der Infizierten leben im Landkreis und 203 in der Stadt Trier. 17 Patienten befinden sich in stationärer Behandlung. Die Infektionszahlen verteilen sich wie folgt auf die Verbandsgemeinden (VG): VG Hermeskeil: 136, VG Konz: 186, VG Ruwer: 71, VG Saarburg-Kell: 243, VG Schweich: 157, VG Trier-Land: 130.

Einrichtungen Aktuell sind laut Müller 33 Einrichtungen von Corona-Infektionen betroffen. Betroffen bedeutet, dass in der Einrichtung selbst ein Corona-Fall aufgetreten ist oder jemand von der Einrichtung in Quarantäne muss. Die höchste Zahl an positiv Getesteten verzeichnet laut Müller die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) Trier. Bei 35 Menschen wurde dort das Virus nachgewiesen. Die Einrichtung befindet sich seit Ende Oktober bereits zur Gänze in Quarantäne.

Stark betroffen ist auch das Montessori-Kinderhaus auf dem Trierer Petrisberg mit 15 Positiv-Tests. Diese Einrichtung ist als einzige in Stadt und Kreis komplett geschlossen.

13 Corona-Infektionen wurden im Hochwald-Altenzentrum St. Clara in Hermeskeil festgestellt, sechs waren es im Trierer Wirtschaftsgymnasium. In den übrigen Einrichtungen seien meist lediglich Einzelfälle aufgetreten, sagt Thomas Müller. Ein Überblick: Acht Kitas sind vom Coronavirus betroffen (neue Fälle in den Kitas Ayl und Estricher Weg, Trier), sechs Grundschulen (neue Fälle in den Grundschulen Leiwen, Trier-Heiligkreuz, Bodenländchen Schweich; am Donnerstag gab auch die Trierer Egbert-Schule einen Fall bekannt), acht weiterführende Schulen (neue Fälle im Gymnasium Saarburg, Realschule Plus Kell am See, Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier, Förderschule Reinsfeld), fünf Senioreneinrichtungen und die beiden Afas in Trier und Hermeskeil.

Gute Nachrichten gibt es aus dem Saarburger Seniorenheim: Der am Dienstag, 3. November, erlassene Besucherstopp wird bereits ab Samstag, 7. November, wieder aufgehoben. Der Grund: Verdachtsfälle bei mehreren Bewohnern des Zentrums haben sich nicht bestätigt, wie Pressesprecherin Anke Longen meldet. Die Reihentestung, die die Pflegedienstleiterin des Heims, Inge Hewener, vorgenommen habe, sei schnell erfolgt.

Zudem wurde das Testkonzept im Heim laut Longen nochmals überarbeitet und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Dadurch sind Besuche ab Samstag täglich zwischen 11 bis 17 Uhr wieder möglich. Maximal ein Besucher pro Bewohner darf vorbeikommen. Dabei müssen strenge Hygieneregeln beachtet werden.

Thomas Müller teilt weiter mit: „Die Umgebungsermittlungen und Kontaktuntersuchungen laufen und sind mit einem erheblichen Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter des Gesundheitsamts sowie der Ordnungsämter von Stadt und Kreis verbunden.“ Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung rät dringend, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und Kontakte auf ein Minimum zu begrenzen.

Quarantäne Viele positiv Getestete bedeuten auch viele Kontaktpersonen. Und diese Kontaktpersonen wiederum werden in Quarantäne geschickt. Kreis-Pressesprecher Thomas Müller schätzt die Zahl der Menschen, die sich derzeit in Trier und im Kreis Trier-Saarburg in Heimisolation befinden, auf 3000. Um die Kontaktnachverfolgung noch leisten zu können, wurde das Team des Gesundheitsamts mit mehr als 20 Vollzeitkräften von außerhalb verstärkt. In Quarantäne muss in der Regel, wer als Kontaktperson der Kategorie I gilt. Zu diesen Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko zählt, wer einen mindestens 15-minütigen Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem positiv Getesteten beispielsweise in einem Gespräch hatte. Zu dieser Kategorie gehört auch, wer direkten Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten des positiv Getesteten hatte, wie beispielsweise beim Küssen oder Niesen.

Diese Kontaktpersonen müssen in der Regel 14 Tage lang ab dem Tag des Kontakts in Quarantäne gehen. Damit müssen sie sich vier Tage länger isolieren als Menschen, bei denen das Coronavirus bereits festgestellt wurde. Der Grund: Bei ihnen wird die Inkubationszeit dazugerechnet, also die Zeitspanne zwischen einer möglichen Ansteckung und dem Beginn der Erkrankung. Bei Familienmitgliedern, die bereits beim Auftreten der ersten Symptome mit dem Infizierten zusammen waren, kann die Quarantäne nach neuesten Bestimmungen laut Müller auf zehn Tage beschränkt werden.