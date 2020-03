Seminar : Betreuungsrecht und Vorsorge – Seminarreihe in Trier

Trier (red) Der Betreuungsverein im Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Trier bietet eine vierteilige Seminarreihe zu dem Thema „Betreuungsrecht und Vorsorge“ an.

Zu Beginn steht ein Seminarabend am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr mit einer Einführung in das Betreuungsrecht. Weiter geht es am 12. März mit dem Thema „Aufgaben des Betreuers“ und den Schwerpunkten Rechtsstellung des Betreuten sowie Aufgabenkreise. Am 19. März steht der Seminarabend unter dem Titel „Ansprüche im Betreuungsrecht und Änderungsgesetze“. Abgeschlossen wird die Reihe am 26. März mit einer Einheit zu dem Thema „Vorsorgemöglichkeiten“.