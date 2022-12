Biolandbetrieb : CBD-Öl, Hanfblütenbier und mehr: Was man alles bei „Heimathanf“ in Osburg bekommt

In ihrem Hofladen in der Büschelstraße 4 in Osburg bieten Markus und Christine Witt ihre Produkte aus eigenem Anbau an. Foto: Julian Terres

Osburg Der landwirtschaftliche Betrieb ÖkoAgrar aus Osburg bietet selbsterzeugte Bio-Produkte an, unter anderem aus Nutzhanf. Welches Konzept dahintersteckt und wie die Betreiber ihr Produkte in Zukunft auch online verkaufen wollen.

Das Ehepaar ist stolz auf ihr Produkt

Markus und Christine Witt betreiben in Osburg die Firma ÖkoAgrar. Sie bauen Urgetreide und Nutzhanf an. Aus ihrem Getreide stellen sie unter anderem Mehl her, was auch in verschiedenen Edeka-Märkten vertrieben wird. Mit dem Anbau von Nutzhanf gründeten sie die Marke „Heimathanf“. Das Ehepaar konnte die Marke als Kosmetikum zertifizieren lassen, weshalb sie ihre gewonnen Produkte, wie das CBD-Öl, vollkommen legal vertreiben können. Das Öl soll bei verschiedenen gesundheitlichen Problemen wie Schlafstörungen oder chronischen Krankheiten helfen. In ihrem Bioland-Hofladen in der Osburger Büschelstraße bieten Markus und Christine Witt ihre selbsterzeugten Hanf- Getreide- und auch Honigprodukte an.

So wird in Osburg angebaut

Neben dem Nutzhanf bauen Markus und Christine Witt verschiedene Urgetreide-Sorten an, aus denen dann später Gelbmehlweizen oder verschiedene Dinkelsorten hergestellt werden. Für den Ackerbau nutzen sie das System der Drei-Felder-Wirtschaft. Bei dem System, das seit dem Mittelalter bekannt ist, wird die Ackerfläche in drei Abschnitte eingeteilt. Auf diesen Abschnitten wächst jeweils eine andere Frucht. Auch die Art der Bewirtschaftung wechselt. Markus und Christine beginnen mit dem Hanfanbau und säen anschließend die Getreidesorten. Dies habe viele Vorteile: Zum einen erhole sich der Boden dadurch und sei generell fruchtbarer. Außerdem verringere es Pflanzenkrankheiten, Schädlingsbefall und Unkrautwuchs, was Pflanzenschutzmittel und Dünger spare. Beim Ackerbau bekommt das Ehepaar Unterstützung, da sie den Betrieb nebenberuflich leiten. Wichtig sind Markus und Christine Witt vor allem Regionalität und Nachhaltigkeit. „Hier bei uns in Osburg kann man den Hanf wachsen sehen, aus dem später die verschiedenen Produkte hergestellt werden“, sagt Markus Witt.

Wo man die Produkte aus Osburg kaufen kann

Unweit ihres Wohnhauses betreiben Markus und Christine ihren BIOLAND Hofladen. In der Büschelstraße 4 in Osburg bieten sie ihre selbsterzeugten Produkte an. Die Kunden können dort Urkornmehle, Honigprodukte, wie ein Honigbier, Duftkerzen oder auch sämtliche Hanfprodukte, wie CBD-Öl oder Hanfblütenbier, kaufen. Auch Präsentkörbe mit einer Zusammenstellung aus unterschiedlichen Produkten können erworben werden. In ihrem Laden bietet Familie Witt momentan 15 Produkte an. Weitere Produkte, wie ein Snack aus Hanfsamen, sollen folgen. Einige ihrer Produkte, wie beispielsweise Mehl oder Honig, werden im EDEKA-Markt in Farschweiler und im EDEKA Haupenthal in Trier angeboten. Das Ehepaar arbeitet stetig an der Weiterentwicklung ihres Konzeptes: „Anfang nächsten Jahres möchten wir einen Online-Shop einrichten, sodass die Kunden die Produkte zukünftig auch übers Internet bestellen können“, sagt Markus Witt. Der Plan ist, dass die Leute online bestellen, die Produkte in Schließfächern im Hofladen deponiert werden und sie ihre Produkte anschließend im Laden abholen können. Das Ziel von Markus und Christine Witt ist es, mit ihrer Marke Heimathanf zu wachsen: „Wir möchten insbesondere unser CBD-Öl auch überregional verkaufen und mit unserem Betrieb weiter vorankommen“, sagt Markus Witt.