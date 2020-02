Kirche : Betroffeneninitiative fordert: „Bischof-Stein-Platz umbenennen“

Trier Die Betroffeneninitiative MissBit setzt sich seit zehn Jahren für die Interessen von Missbrauchsopfern im Bistum Trier und eine umfassende Aufarbeitung der sexuellen Straftaten in der katholischen Kirche ein.

Am Dienstag, 4. Februar, 18.30 Uhr, stellt Vorsitzender Schnitzler in der Volkshochschule Trier, Domfreihof 1b, seine Rechercheergebnisse zur Rolle von Bischof Stein vor: Bernhard Stein, von 1967 bis 1980 Bischof von Trier, sei als oberster Diözesanrichter auch für den Kinderschutz zuständig gewesen. Doch statt gegen übergriffige Kleriker ernsthaft vorzugehen, habe er sie eher geschützt und unter anderem durch Versetzungen in Kauf genommen, dass die Täter an anderen Orten weiter tätig sein konnten.